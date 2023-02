Un brutto Real Meda perde in casa contro l'Azalee Solbiatese

Domenica allo Stadio Chinetti si è giocata la 17° giornata di Serie C, tra Azalee Solbiatese e Real Meda.

Primo pallone gestito dalle padrone di casa. Le due squadre vanno alla ricerca di spazi nei primi minuti di gara, nel tentativo di sbloccare subito le marcature. Al 7’ dopo un’imprecisione difensiva il pallone finisce tra i piedi di Barbini che va al tiro, ma la palla si spegne sul fondo. Pochissime occasioni nei primi 30 minuti, nessuna per il Real Meda.

Al 31’ Coda va al tiro, ma il pallone attraversa tutta l’area ed esce. Poco dopo Longo sbaglia un disimpegno e serve Crestan, che passa a Barbini, che mette a segno la rete dell’1-0. Prova a rispondere il Real Meda con Sironi che crossa, ma nessuna compagna riesce a sfruttare il pallone. Al 44’ dopo un calcio d’angolo battuto corto da Coda, Moroni scarica nuovamente sulla numero 23, che va al tiro, ma Resmini para. Risponde la Solbiatese con Magatti che serve Pellegrinelli, lasciata sola, salva Ripamonti con i piedi. Dopo un minuto di recupero si è concluso il primo tempo tra Azalee Solbiatese e Real Meda sul punteggio di 1-0.

Prima della ripresa mister Turnano effettua un triplo cambio, escono Sironi, Ragone e Moroni, ed entrano Antoniazzi, Carabetta e Alessia Gomez. Proprio Gomez, al suo esordio in campionato, manda in velocità Roma, che serve Antoniazzi. La numero 9 va al tiro ma Resmini para in due tempi. Dopo un minuto, le padrone di casa recuperano palla e partono in contropiede con Vischi che serve Pellegrinelli, ma il suo tiro viene deviato da Ripamonti.

Tanti errori nella difesa delle Black Panthers. Al 63’ Podda tocca con il braccio un pallone in area di rigore. Sul dischetto va Pellegrinelli che mette a segno la rete del 2-0. Il Real Meda effettua altri due cambi, rientrano dai rispettivi infortuni Rebecca Arosio e Costanza Molteni, al loro posto escono Campisi e Mariani. Al 63’ Carabetta serve Antoniazzi, che prova il tiro, ma viene respinto dal portiere. Sulla ribattuta va Coda che colpisce la traversa.

Al 78’ primo cambio per la Solbiatese, esce Diefenthaeler ed entra Galli. Due minuti dopo proprio Galli va al tiro in porta, ma para con sicurezza Ripamonti. Altro cambio per le padrone di casa esce Magatti ed entra Brazzarola. Troppi i passaggi sbagliati. All’85’ esce Berlato ed entra Meazza. Al 44’ Arosio servita da Carabetta, va al tiro, ma viene respinto da un’avversaria. Dopo un minuto, il Real Meda recupera palla e parte in velocità con il lancio di Longo per Coda, che serve Arosio. La numero 11 va al tiro, ma il pallone va a sbattere sul palo. Negli ultimi minuti le Black Panthers provano a creare più azioni, ma gestisce la difesa avversaria. Al 90’+3’ la Solbiatese fa un cambio in porta, esce Resmini ed entra Planca.

La partita finisce sul punteggio di 2-0 in favore dell’Azalee Solbiatese.

A fine partita Rebecca Arosio, tornata in campo dopo quasi un anno dall’infortunio ha dichiarato: “Ero un po’ ansiosa prima della partita, però poi entrare in campo è stato un respiro di sollievo, dopo un anno di stop. È stato bello, è stato anche un po’ strano ritrovarmi in campo però ce l’ho messa tutta, ho dato tutto quello che potevo. Peccato per il risultato, però ora testa alla prossima!”

(Comunicato Real Meda)

TABELLINO:

Azalee Solbiatese 1911: M. Resmini (↓ 90’+3’), C. Magatti (↓ 82’), E. Maschio, S. Marchiori, M. Berlato (↓ 85’), F. Vischi, G. Barbini, F. Badiali, L. Diefenthaeler (↓ 78’), S. Crestan, G. Pellegrinelli

A disposizione: V. Planca (↑ 90’+3’), F. Galli (↑ 78’), G. Brazzarola (↑ 82’), N. Lettieri, A. Ferraro, C. Meazza (↑ 85’)

All: Marsich Massimo

Real Meda: E. Ripamonti, L. Roma, C. Rovelli, M. Longo, G. Podda, G. Ragone (↓ 45’), C. Mariani (↓ 63’), F. Sironi (↓ 45’), F. Moroni (↓45’), S. Campisi (↓ 63’), A. Coda

A disposizione: A. Barzaghi, C. Turati, D. Carabetta (↑ 45’), C. Molteni (↑ 63’), A. Gomez (↑ 45’), R. Arosio (↑ 63’), A. Bacullo, B. Antoniazzi (↑ 45’), C. Ferrario

All: Nicola Turano

Marcatrici: 31' G. Barbini (A), 63’ G. Pellegrinelli (A)