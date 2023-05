Calcio Femminile | Il Real Meda trionfa con un roboante 1 a 7 nel derby contro il Fiammamonza

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Domenica si è svolto il derby tra FiammaMonza e Real Meda allo stadio Sada di Monza. La partita ha visto il Real Meda prevalere con un risultato netto di 7-1.

Il primo tempo si è aperto con un tiro di Arosio, ma viene deviato in angolo da Messori. Ferraro tenta un tiro dalla distanza al 7', ma va a lato. Dopo un minuto, Roma tenta un tiro al volo che finisce di molto fuori dallo specchio. Al 16', Ferraro tenta un tiro che viene parato da Ripamonti. Tuttavia, al 20' Moroni segna il primo goal della partita con un gran tiro-cross dopo un calcio d’angolo, portando il risultato a 0-1. Le Black Panthers provano ad incrementare subito il vantaggio al 23' con un ottimo tiro al volo dai trenta metri di Roma, deviato da Messori.

Al 27', Moroni tenta da un calcio di punizione che finisce fuori di pochissimo dal sette. Ivanova crea un'ottima occasione con un cross deviato da Coda con la testa, ma va alto di poco al 29'. Al 37', sempre Coda deposita la palla in rete dopo un batti e ribatti, portando il Real Meda a 0-2. Al 45', Ripamonti fa un miracolo su un tiro di Ferraro, dopo che ha Rovelli ha perso palla su un dribbling in uscita, salvando il goal.

Inizia il secondo tempo e il FiammaMonza fa un cambio con l'uscita di Chignoli e l'entrata di Tasca. Dopo pochi secondi dalla ripresa il Real Meda segna il terzo goal con un tiro a giro di pura classe di Arosio, servita da Coda, portando il risultato a 3-0. Al 52’ Canobbio tenta il pallonetto su Ripamonti in uscita, ma va alto di poco. Il Real Meda crea un'azione rapidissima con Coda al tiro al 53’, ma viene parato da Messori. Nella mischia in area di rigore Ivanova segna il quarto goal per le pantere.

Dopo due minuti, Roventi, servita da Moroni, prova ad aggiungersi al tabellino con un tiro al volo di destro, ma viene deviato in angolo da Messori. Il Real Meda effettua un cambio al 56’, esce Roma ed entra Podda. Anche il FiammaMonza fa un cambio tre minuti più tardi, con l'uscita di Bassoli e l'entrata di Ienna. Il Real Meda fa un altro cambio al 61’, Campisi prende il posto di Roventi. Al 65’ Cappello segna l’unico gol delle biancorosse con un tiro al volo di controbalzo, portando il risultato sull’1-4.

Il Real Meda fa un altro cambio al 69’, esce Moroni ed entra Ragone. Dopo due minuti, lascia il terreno di gioco anche Ripamonti ed Barzaghi. Al 73’ Coda batte un calcio d’angolo, Ragone colpisce di testa e segna il quinto goal del Real Meda. Il Real Meda fa un altro cambio al 75’, esce Carabetta ed entra Gomez. Le ospiti non accennano a fermarsi e Ragone segna la sua doppietta all’81’, recuperando la palla con un dribbling sull'avversaria e segnando con un rasoterra a fil di palo. Coda esce per infortunio al 84’, lasciando il Real Meda in dieci. Le Black Phanters hanno un'altra occasione al 85’ con Podda che calcia a lato da buona posizione.

Dopo un minuto FiammaMonza fa un altro cambio, esce Valtorta ed entra Erza. Il Real Meda segna il settimo e ultimo goal al 87’ con un tiro in porta di Podda su una ribattuta della difesa su punizione di Arosio. Il Real Meda, che ha giocato a ritmi elevatissimi per l’intera gara, senza mai abbassare l’intensità, ha un'ultima occasione con un tiro di Campisi al 90'+2’, ma va a lato. La partita termina con un tennistico 1-7 in favore del Real Meda.

(Comunicato Real Meda)

TABELLINO:

Fiammamonza: C. Messori, G. Cappello, G. Valtorta (↓ 89’), G. Chignoli (↓46’), R. Bertoni, S. Nascamani, M. Bassoli (↓ 62’), V. Baratti, V. Prazzoli (↓ 46’), O. Ferraro, A. Canobbio

A disposizione: S. Caporiondo, G. Valtolina, A. Gritti, M. De Pieri, M. Contessotto, E. Carrusci (↑ 46’), I. Tasca (↑ 46’), E. Erzah Paychie (↑ 89’), A. Ienna (↑ 62’)

Allenatore: Zagaria.

Real Meda: E. Ripamonti (↓ 71’), Y. Ivanonva, G. Longo, C. Rovelli, C. Roventi (↓ 61’), L. Roma (↓ 59’), D. Carabetta (↓ 83’), F. Moroni (↓ 70’), R. Arosio, A. Coda, Ferrario

A disposizione: Barzaghi (↑ 71’), Podda (↑ 59’), Badino, Mariani Carolina, Ragone (↑ 70’), Mariani Elisa, A. Gomez Olivares (↑ 83’), Molteni, Campisi (↑ 61’)

Allenatore: Turano.

Reti: 25' Moroni (R), 38' Coda (R), 46’ Arosio (R), 53’ Ivanova (R), 65’ Cappello (F), 73’ Ragone (F), 80’ Ragone (R), 87’ Podda (R).