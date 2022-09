Calcio Femminile | Il Real Meda pareggia in casa del Baiardo

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Nella terza giornata del campionato di Serie C Girone A del campionato Femminile, il Real Meda ottiene il primo punto in campionato in casa dell’Angelo Baiardo.

La partita è scoppiettante e davvero equilibrata tanto che dopo un primo momento di studio, passano in vantaggio al 36’ le ospiti con Moroni.

Passano solo sei minuti di gioco e le padrone di casa trovano il pareggio grazie alla rete dell’attaccante classe 91’ Calcagno, in grande spolvero.

Nel secondo tempo le neroverdi riescono ad andare in vantaggio e a ribaltare il risultato grazie di nuovo a Calcagno che mette a segno la sua doppietta personale.

Le brianzole però non demordono e a due minuti dalla fine trovano il definitivo 2 a 2 con Chara Ferrario.