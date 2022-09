Il Renate non va oltre l'1 a 1 in casa della Pro Patria

Nella terza giornata del campionato di Serie C Girone A, il Renate non va oltre il pareggio in casa della Pro Vercelli, in un match davvero spettacolare.

I brianzoli vanno subito avanti al 9’ quando Ermacora lancia verso Malotti che si libera di Silvestro e con il mancino al volto batte Rizzo.

La risposta dei padroni casa non tarda ad arrivare tanto che al 37’ Mustacchio crossa dal fondo ed Ermacora colpisce di pano, regalando un rigore agli avversari. Sul dischetto si presenta lo stesso Mustacchio che non sbaglia.

Nel secondo tempo sono tante le occasioni da rete, soprattutto per la Pro Vercelli con Vergara e Perrotta ma il risultato non cambia.



PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo; Cristini, Perrotta, Silvestro; Gentile, Louati, Saco, Iotti; Mustacchio, Arrighini, Della Morte. A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Corradini, Comi, Renault, Calvano, Macchioni, Iezzi, Vergara, Anastasio, Guindo. All. Paci.

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Angeli, Possenti, Ermacora, Marano, Esposito, Gavazzi; Sgarbi, Maistrello, Malotti. A disposizione: Furlanetto, Menna, Morachioli, Baldassin, Ghezzi, Squizzato, Larotonda, Rossetti, Silva, Simonetti, Colombini. All. Dossena.