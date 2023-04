Renate strappa un punto alla Virtus Verona, 1-1

Finisce 1-1 tra Renate e Virtus Verona.

Succede tutto nel secondo tempo perchè gli ospiti passano in vantaggio al 4' con Gomez, ma i padroni di casa trovano la forza di reagire e pareggiare i conti al 17' con Sorrentino. Da lì in poi il match non regala altre reti e permette alle due squadre di dividersi la posta in palio.

Con questo punto il Renate tiene viva la sparenza playoff, con ogni probabilità tutto si deciderà ad Arzignano il prossimo weekend.

IL TABELLINO

RENATE – VIRTUS VERONA 1-1

RENATE (4-3-3): Furlanetto; Marano, Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito (40′ st Gavazzi), Nelli (1′ st Simonetti); Malotti (12′ st Ghezzi), Artistico (1′ st Nepi), Anastasia (12′ st Sorrentino). A disposizione: Drago, Glionna, Menna, Saporetti, Ciarmoli. All. Dossena

VIRTUS (4-4-2): Sibi; Daffara, Ruggero, Faedo, Munaretti (40′ st Manfrin); Casarotto (34′ st Begheldo), Tronchin, Lonardi, Vesentini (17′ pt Talarico); Fabbro (34′ st Nalini), Kristofferson (1′ st Gomez). A disposizione: Giacomel, Freddi, Mazzolo, Cella, Santi, Cellai, Turra, Priore. All. Fresco

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Ass. 1 Tini Brunozzi di Foligno – Ass. 2 Singh di Macerata; IV° Uff. Chieppa di Biella)

RETI: 4′ st Gomez (V), 17′ st Sorrentino (R)

NOTE: nessun espulso, ammoniti Artistico, Possenti, Ghezzi, Simonetti, Marano (R), Lonardi, Fabbro (V). Calci d’angolo: 5-3. Recupero concesso: 3′ pt + 4′ st.