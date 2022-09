La Folgore Caratese nel weekend del campionato di Serie D Girone B, ha trovato i primi tre punti stagionali battendo 1 a 0 Virtus CiseranoBergamo.

A decidere il match un colpo di testa di Martino Ripamonti, che ha parlato nel post partita:

“Una giornata bellissima per me e per la squadra. Ci siamo sbloccati!”