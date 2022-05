Il Monza deve ancora sognare, la serie A si gioca ai playoff

Il Monza a Perugia non ha portato a casa una vittoria e ora il sogno della serie A si gioca ai play-off. A sostenere i biancorossi venerdì sera un coro univoco si è idealmente stretto alla squadra da Perugia a Monza dove fuori dallo stadio è stato installato un maxi schermo che ha fatto registrare numeri importanti per l'affluenza di pubblico. Dopo un primo tempo che si è chiuso 0-0 i ragazzi di mister Stroppa hanno subito un gol degli avversari, con una rete di Gabriele Ferrarini all'85'.

Il Perugia così ha piegato 1-0 il Monza nell'ultima giornata di campionato. I biancorossi chiudono al quarto posto e cercheranno ora di raggiungere la Serie A attraverso i playoff, nei quali debutteranno in semifinale

La partita

"Al 9’ prima emozione del match, con il cross di Machin, la sponda di Pereira e l’esterno sinistro al volo di Ciurria a lato. Il Perugia, che deve vincere per sperare in un posto nei playoff, risponde al 17’ col tiro-cross velenoso di Matos che si spegne sul fondo. Monza vicinissimo al gol al 25’, quando su sponda di Molina, Gytkjaer manca di un soffio la deviazione vincente di testa. I biancorossi aumentano la pressione offensiva e sfiorano altre due volte la rete nel giro di un minuto, sempre con cross pericolosi dalle fasce su cui manca soltanto l’ultimo tocco. Dopo aver sofferto gli ospiti, i padroni di casa si fanno vedere al con lo stacco di Curado al 31’: Di Gregorio è attento. Il portierone biancorosso si supera al 39’ quando salva su De Luca prima e sul tentativo di Falzerano poi. Prima dell’intervallo, al 43’, guizzo di Mota a destra e cross su cui non arriva Gytkjaer. Poi ancora il solito super Di Gregorio nega il gol a De Luca con una grandissima parata al 47’" si legge nella cronaca della partita dell'Ac Monza.

"La ripresa inizia invece con la traversa di De Luca. Al suo destro risponde Gytkjaer, che al 53’ prende la mira e calcia, Chichizola blocca. Stroppa si gioca un triplo cambio al 61’, inserendo Mancuso, Barberis e D’Alessandro. La gara è vibrante, con entrambe le squadre che vogliono vincere. De Luca prova a fare tutto da solo al 74’, ma il suo destro è fuori misura. Grandissima doppia occasione invece per il Monza al 78’, quando Chichizola salva prima sul destro di Mancuso e poi sul secondo tentativo pennellato col sinistro di Ciurria. I brianzoli ci credono, al 79’ nuova chance per Mancuso che si vede deviare in corner la sua girata mancina. Nel finale però è il Perugia a trovare il gol con Ferrarini al 85'. Gli umbri si qualificano per i playoff, a cui parteciperanno da quarti in classifica i biancorossi di Stroppa"

Tifosi in trasferta e maxi schermo a Monza

A partire per il match anche tanti tifosi della curva "Davide Pieri": a guidare i tifosi dei biancorossi anche il primo cittadino di Monza, Dario Allevi che abbandonata giacca e cravatta è partito per sostenere la squadra dagli spalti della città umbra. Nonostante il maltempo, migliaia i tifosi rimasti in Brianza ad assistere alla partita di fronte al maxi schermo allestito dall'U-Power Stadium, nell’area di parcheggio di viale Sicilia. Adrenalina alle stelle ed entusiasmo hanno accompagnto il tifo dall'Umbria alla Brianza ma non è bastato. Dopo un primo tempo chiusosi con un nulla di fatto, con le squadre ferme sullo 0-0, gli ultimi 45' di gioco hanno segnato la svolta ma non a favore dei biancorossi. I tifosi presenti allo stadio 6.828. Ora la promozione in serie A si giocherà ai play-off. Il Monza sfiderà nelle semifinali playoff la vincente della gara tra Perugia e Brescia, con andata mercoledì 18 maggio alle 19, e ritorno domenica 22 maggio alle 18.