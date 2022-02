Samuele Vignato convocato dal ct dell'Italia Under 19 per l'amichevole Italia-Turchia

Samuele Vignato è stato convocato dal ct dell'Italia Under 19 Carmine Nunziata per l'amichevole Italia-Turchia, che si giocherà a Taranto mercoledì 9 febbraio alle 11.30.

Una conferma per il giovane talento del Monza classe 2004, che lo scorso novembre aveva debuttato con la Nazionale Under 19 nella doppia amichevole in Ungheria.

Come si legge sul sito della Figc, dopo lo stop imposto dal protrarsi della pandemia, per la Nazionale giovanile si tratta del primo incontro di quest’anno, a circa tre mesi dalla doppia amichevole disputata (a metà dello scorso novembre) con l’Ungheria, trasferta conclusa dagli Azzurrini con una vittoria (1-0) ed una sconfitta (3-1).

Il raduno inizierà domenica sera a Novarello e la partenza per raggiungere Taranto è prevista il pomeriggio del giorno dopo. Al termine della partita, i giocatori raggiungeranno le rispettive sedi.

Un test probante per i ragazzi di Nunziata che tra il 23 ed il 29 marzo, in Finlandia, saranno impegnati nella fase élite, inseriti nel gruppo 5 di qualificazione all’Europeo di categoria composto, oltre che dall’Italia, dal Belgio, dalla Germania e dalla Finlandia: solo la prima classificata avrà l’accesso alle fasi finali che si giocheranno in Slovacchia a partire dalla seconda metà di giugno.