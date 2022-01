Sarà Davide Di Marco di Ciampino a dirigere la gara tra Seregno e Fiorenzuola

Serie C

"È Davide Di Marco di Ciampino l’arbitro designato per la direzione di Seregno-Fiorenzuola, match valido per la quinta giornata di ritorno del girone A del campionato di serie C.

Il fischietto laziale, che ha già incrociato in una circostanza in questa stagione gli azzurri, nel confronto diretto esterno con il Padova (nella fotografia), terminato 1-1, sarà coadiuvato sul rettangolo di gioco del Ferruccio dagli assistenti Matteo Pressato di Latina e Franco Iacovacci, a sua volta tesserato della sezione di Latina. Quarto ufficiale sarà Filippo Colaninno di Nola."