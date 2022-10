Sconfitta di misura per il Monza di Palladino. Mercoledì c'è la gara di Coppa Italia con l'Udinese

Nella trasferta al Castellani di Empoli il Monza non riesce a conquistare la quarta vittoria consecutiva ed è costretto a tornare a casa senza punti, complice la grande prestazione di Vicario e la rete di Haas messa a segno all'11 minuto.

Una partita intensa ma equilibrata che ha visto la squadra di Palladino provare in tutti i modi a cercare la rete del pareggio nel finale. A decidere la gara un ottimo avvio di partita dell'Empoli che è andato al 9' a un passo dalla rete con Satriano, ma attento e pronto Di Gregorio a chiudere lo specchio della porta. La rete del vantaggio toscano arriva dopo due minuti: Haas sulla ribattuta da pochi passi non fallisce. Vantaggio Empoli. Al 25' arriva anche il palo: calcio d'angolo dalla destra per gli azzurri, Destro colpisce al volo e la conclusione si stampa sul legno. Gytkjaer si rende pericoloso dai 20 metri su punizione nel finale. Monza che chiude in dieci uomini per l'espulsione, durante il recupero, di Rovella per una botta al viso al giovane Fazzini.

Mercoledì sera il Monza scende nuovamente in campo, questa volta sarà impegnato nella trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese per la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.