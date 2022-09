Il Seregno acquista l'ex Inter Christian Silenzi

Colpo in attacco per il Seregno, che in attesa del turno infrasettimanale, sistema il reparto offensivo con l'arrivo di Christian Silenzi, giocatore con un passato nel settore giovanile di Inter e Reggiana.

Il comunicato del club:

"Il 1913 Seregno Calcio informa di aver acquisto le prestazioni sportive dell'attaccante Christian Silenzi per la Stagione 2022/2023. Classe 1997 e forte punta centrale, Silenzi vanta un passato nel settore giovanile di Inter e Reggiana, e una lunga militanza tra Serie D e Serie C."