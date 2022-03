Il Seregno non vince più, l'Albinoleffe porta a casa i tre punti

Serie C

Squadra in casa Seregno

Il pomeriggio forse più amaro di tutta la stagione ha precipitato il Seregno all’ultimo posto della classifica del girone A del campionato di serie C, in coabitazione con Legnago Salus e Giana Erminio. Il match contro l’Albinoleffe ha proposto il copione ormai consueto nelle settimane recenti, con i padroni di casa che, in coda ad un primo tempo equilibrato, hanno sbloccato il risultato al 43’ con Andrea Cocco, che ha trasformato con sicurezza un rigore, conseguenza di un fallo di Ruggero Riva su Gaetano Vitale.

La svolta è però maturata all’inizio del secondo tempo, quando tra il 6’ e l’8’ i bergamaschi hanno ribaltato la situazione, andando a bersaglio in rapida successione prima con Jacopo Manconi e poi con Sacha Cori, in entrambi i casi con la fase difensiva dei brianzoli a dir poco lacunosa. Con una montagna da scalare di fronte, i seregnesi hanno provato a scuotersi, ma il portiere ospite Andrea Pagno ha neutralizzato nella fase centrale due ottime opportunità che hanno portato alla conclusione Simone Dell’Agnello.

Inevitabile, così, al 38’ è arrivato il gol di testa di Luca Milesi, che ha chiuso i conti sfruttando un corner di Carmine Giorgione. Ora il Seregno tornerà in campo domenica 13 marzo 2022, affrontando in trasferta alle 14,30 la Pro Sesto.

Seregno-AlbinoLeffe 1-3

Marcatori: 43’ p.t. Cocco (S) rig.; 6’ s.t. Manconi (A), 8’ Cori (A), 38’ Milesi (A).

Seregno (3-5-2): Tozzo; Balzano, Uyi (37’ s.t. Mandorlini), Solcia; Gemignani, R. Marino (11’ s.t. Valeau), Raggio Garibaldi (27’ s.t. Cortesi), Vitale, Invernizzi (11’ s.t. Iurato); Cocco, Dell'Agnello. A disp.: Marocco, Lupu, Galeotafiore, Aga, Jimenez, Bartolotta, Zè Gomes e Pani. All.: Mariani.

AlbinoLeffe (3-5-2): Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Tomaselli (32’ s.t. Michelotti), F. Gelli (41’ s.t. Doumbia), Nichetti, Giorgione, Poletti; Cori (32’ s.t. Ravasio), Manconi. A disp.: Mat. Rossi, Facchetti, J. Gelli, Saltarelli, Piccoli, Galeandro, Gusu, Genevier e Martignago. All.: Marcolini.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Note: ammoniti Invernizzi (S), Raggio Garibaldi (S) e Balzano (S). Calci d’angolo: 7-3 per l’AlbinoLeffe. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.