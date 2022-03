Il Seregno cade in casa della capolista Sudtirol

Nessun punto, ma la conferma dei progressi sul piano della prestazione, che già si erano evidenziati nelle ultime uscite. È questo il bilancio della trasferta a Bolzano per il Seregno, superato 1-0 dalla capolista Sudtirol, in coda ad una partita non spettacolare.

Gli ospiti hanno espresso il meglio nella prima frazione, in cui hanno costruito le loro opportunità più significative poco oltre il 20’, quando prima Lorenzo Valeau ha concluso alto dal limite dell’area, dopo un buono spunto di Zè Gomes, e poi Kevin Vinetot ha rischiato il più clamoroso degli autogol, svirgolando sulla parte alta della traversa della sua porta un cross dalla destra di Antonio Balzano.

Gli altoatesini invece si sono fatti vivi a ridosso dell’intervallo con Francesco Galuppini, che ha masticato la girata ad un passo da Andrea Tozzo, bravo nel salvarsi in tuffo. La svolta è arrivata quindi in avvio della ripresa, con i primi della classe che subito hanno aumentato i giri del motore. Dopo circa mezzo minuto, una palla persa in uscita dalla retroguardia lombarda ha costretto Lorenzo Valeau in chiusura al fallo su Daniele Casiraghi, che ha originato un rigore.

Dal dischetto, lo stesso Casiraghi si è visto il suo diagonale deviato sul palo da Andrea Tozzo, che nulla ha potuto tuttavia sul successivo tapin del numero 17 locale. Qui la gara ha preso una direzione netta, con il Seregno che ha avuto il merito di non sbracare, anche se la fase difensiva sempre perfetta della squadra allenata da Ivan Javorcic ha concesso un margine esiguo alle sue speranze di rimonta.

Il KO ha ovviamente complicato la rincorsa alla zona salvezza degli uomini guidati da Alberto Mariani, che conservano tre punti di vantaggio sull’ultimo posto, occupato sempre dal Legnago Salus.

Sudtirol-Seregno 1-0

Marcatore: 2’ s.t. Casiraghi (Su).

Sudtirol (4-3-2-1): Poluzzi; De Col (1’ s.t. Malomo), Vinetot, Curto, Davi; H'Maidat (16’ s.t. Gatto), Broh, Tait; Voltan (40’ s.t. Fabbri), Casiraghi (16’ s.t. Rover); Galuppini (1’ s.t. De Marchi). A disp.: Meli, Harrasser, Fink, Fischnaller, Eklu, Moscati e Beccaro. All.: Javorcic.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Gemignani, Solcia, Rossi; Balzano (33’ s.t. Dell’Agnello), Vitale (16' s.t. Iurato), Mandorlini (46’ s.t. Signorile), R. Marino (1’ s.t. Invernizzi), Valeau (33’ s.t. Jimenez); Cocco, Zè Gomes. A disp.: Lupu, Marocco, Galeotafiore, Cortesi, Aga, Bartolotta e Pani. All.: Mariani.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Note: ammoniti H’Maidat (Su), Malomo (Su), Balzano (Se), Vitale (Se), Invernizzi (Se) e Solcia (Se) per gioco falloso, Zè Gomes (Se) e Vinetot (Su) per reciproche scorrettezze, Davi (Su) per proteste; espulso Micillo (preparatore dei portieri Se) al 2’ s.t. per proteste. Calci d’angolo: 2-0 per il Seregno. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.