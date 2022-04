Seregno, date e orario ufficiali dei playout

Con un comunicato, che ha fatto seguito a quello inerente le modalità di svolgimento della post season, la Lega Pro ha ufficializzato che entrambe le gare del playout tra Seregno e Pro Sesto si giocheranno alle 17,30. Come già spiegato, l’appuntamento allo stadio Ferruccio di Seregno è fissato per sabato 7 maggio 2022, mentre quello allo stadio Breda di Sesto San Giovanni è in calendario sabato 14 maggio 2022.

La conoscenza degli orari costituisce il primo passo della marcia di avvicinamento al doppio confronto, fondamentale per chiudere positivamente la stagione e per mantenere un posto in serie C, che il Seregno e la sua tifoseria hanno atteso e sognato per 40 anni. Fin d’ora, l’appello quindi a tutti i nostri sostenitori è ad assiepare le tribune sia in occasione del match di andata che di quello di ritorno, perché i ragazzi hanno bisogno del sostegno di tutti.