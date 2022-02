Seregno scatenato sul mercato, preso anche l'esterno Federico Capone

Serie C

Serie C Girone A

Il Seregno comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Avellino il diritto alle prestazioni sportive di Federico Capone.

Esterno di fascia, impiegabile sia come terzino che come quinto di centrocampo, l’atleta è nato ad Avellino il 7 marzo 2003 e si è formato nei settori giovanili della Salernitana e dell’Avellino, prima di vivere in questa stagione la sua esperienza d’esordio nel mondo Seniores, che lo ha visto raccogliere 11 presenze tra campionato e Coppa Italia nel Novara, capolista del girone A della serie D.