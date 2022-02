Seregno, ufficiale il calendario degli incontri previsti tra la trentesima e la trentottesima giornata

Ecco quando il Seregno scenderà in campo.

La Lega Pro ha comunicato il calendario degli incontri previsti tra la trentesima e la trentottesima giornata del girone A del campionato di serie C, che chiuderanno la stagione regolare, prima della disputa di playoff e playout.

Resta confermato il calendario per le partite della ventiseiesima giornata Seregno-Padova (domenica 13 febbraio 2022, ore 14,30), della ventisettesima giornata Mantova-Seregno (mercoledì 16 febbraio 2022, ore 18), della ventottesima giornata Seregno-Juventus Under 23 (domenica 20 febbraio 2022, ore 14,30) e della ventinovesima giornata Virtus Verona-Seregno (domenica 27 febbraio 2022, ore 17,30), mentre per il recupero della ventiduesima giornata Seregno-Pro Vercelli, previsto mercoledì 23 febbraio 2022, è stato chiesto l’anticipo del fischio d’inizio dalle 18 alle 14,30.