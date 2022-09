Il Seregno vola contro il Villa Valle: il match termina 5 a 1

Termina 5-1 la sfida di questo pomeriggio allo Stadio Ferruccio, valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie D, che ha visto gli azzurri avere la meglio sul Villa Valle. Seregno che sblocca subito il match al 1' con Felleca, che spedisce in rete dopo una carambola.

Al 23' un errore della difesa avversaria a portato Diop solo davanti alla porta, che non ha fallito il bersaglio grosso e ha portato i suoi sul 2-0. Rientra però subito in gara il Villa Valle, che con Castelli trasforma il calcio di rigore concesso per fallo di Priola. Il Seregno non demorde,e tenendo il piede pigiato sull'acceleratore, con Diop, non fallisce il rigore del 3-1.

Nella ripresa, al 17', lo stesso Diop chiude i conti e si porta a casa il pallone, facendo tripletta e fissando il risultato sul 4-1, dopo l'ottimo assist di Iurato.

Nel finale di gara c'è gloria anche per il giovane classe 2004, Klement Lleshaj, che ha chiuso definitivamente i conti nel pomeriggio del Ferruccio.

Una vittoria meritata per i ragazzi di Mr Lanzaro, ma ora testa all'impegno di domenica prossima, che vedrà i nostri azzurri impegnati allo Stadio Franco Ossola di Varese.

Marcatori: 2’ p.t. Felleca (S), 23’ Diop (S), 27’ Castelli (V) rig, 31’ Diop (S) rig; 17’ s.t. Diop (S), 47’ Lleshaj (V).

SEREGNO: Bonadeo; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò; Pignat, Cavagna, Pozzoli (2’ s.t. Iurato); Diop (46’ s.t. K. Lleshaj), Henin (33’ s.t. Zangrillo), Felleca (37’ s.t. Bartolotta). A disp.: De Bono, Sordillo, Bardotti, Izzi e Boloca. All.: Lanzaro.

Villa Valle: Rota; Melseux (43’ s.t. Pizzaballa), Delcarro, Paris (1’ s.t. Seck), Colferai; Martini, Guidelli (11’ s.t. Perrotti), V. Lleshaj; Sanseverino; Maritato, Castelli (29’ s.t. Danesi). A disp.: Prandini, Meddah, Vitali, Mehic ed Oldani. All.: Mangone.

.

Arbitro: Leone di Collegno.

.

Note: ammoniti Cavagna (S) per comportamento non regolamentare, Felleca (S), Bigolin (S), Guidelli (V), Delcarro (V) e Martini (V) per gioco falloso.

(Seregno comunicato FB)