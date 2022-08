Seria A, mancano poche ore a Monza - Torino: le formazioni

Tutto è pronto a Monza per la prima partita in Serie A: stadio, parcheggi e viabilità ma soprattutto i tifosi pronti a vedere la loro squadra del cuore nel campionato piu' prestigioso. Secondo i ben informati dovrebbe essere presente anche Silvio Berlusconi. La gara dei biancorossi in Serie A è prevista e confermata stasera sabato 13 agosto alle 20.45 all’U-Power Stadium.

Attenzione anche alla viabilità che ha subito alcune mofdifiche (per tutti i dettagli si legga qui).

Monza-Torino, le probabili formazioni

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.