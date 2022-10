Serie A, il Monza batte anche la Sampdoria. Seconda vittoria consecutiva per Palladino

Continua il momento positivo del Monza. I brianzoli, dopo aver battuto la Juventus due settimane fa, trovano la seconda vittoria anche contro la Sampdoria (3-0 il risultato finale). Questa volta i biancorossi erano impegnati nella trasferta ligure al Ferraris, dove si trovavano di fronte una squadra in netta difficoltà visto che i blucerchiati non hanno vinto nessuna delle ultime otto partite di campionato.

La Cronaca del match:

Il vantaggio del Monza arriva appena dopo 11 minuti di gioco: i brianzoli sfruttano un errore di impostazione dei liguri, con Sensi che mette in mezzo un traversone a destra su cui ci arriva Ciurria che di testa fa l'assist a Pessina che da pochi passi insacca nella porta blucerchiata. Vantaggio Monza e Sampdoria che entra in totale confusione. Nel finale della prima frazione Izzo fa blocco su Villar che cade a terra in area. La Sampdoria conquista un calcio di rigore ma Ayroldi, richiamato dal VAR, torna sui propri passi e leva il penalty. Il Monza al rientro in campo, controlla la partita e chiude la gara al minuto 22 con il tiro al volo di Caprari. La squadra di Giampaolo si arrende definitivamente e al 50' segna anche Sensi, con un destro rasoterra batte Audero. Finisce 3-0 per il Monza che ora sale a quota sette punti.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-MONZA 0-3

RETI: 11' Pessina, 67' Caprari, 95' Sensi.

SAMPDORIA : Audero, Bereszynski (dal 68' Conti), Colley, Murillo, Augello; Rincon, Villar (dal 56' Vieira), Djuricic (dal 68' Verre); Sabiri; Caputo (dal 56' Quagliarella), Gabbiadini (dal 73' Pussetto) All. Conti (Giampaolo squalificato)

MONZA: Di Gregorio; Izzo (dal 71' Birindelli), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (dal 71' Donati), Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina (dal 82' D'Alessandro), Caprari (dal'82' Barberis); Mota (dal 61' Gytkjaer). All. Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

AMMONITI: Murillo, Bereszynski (S), Pessina, Mota (M).