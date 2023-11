Serie A | Sono online i biglietti di Monza-Torino

“AC MONZA informa che dalle ore 10:00 di venerdì 03/11/2023 saranno disponibili i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Monza - Torino, in programma sabato 11/11/2023 alle ore 20:45, al prezzo intero di € 20,00 (+ € 1,50 di commissioni di servizio applicate online; +€ 2,40 commissioni di servizio applicate nei punti vendita).

NB: i residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare il Settore Ospiti solo se in possesso della Fidelity card del Torino. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare senza limitazioni.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 10/11/2023 ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata, cliccando qui , oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

PARCHEGGI

I parcheggi adiacenti l' U-Power Stadium sono gestiti dalla società Monza Mobilità S.r.l. CLICCA QUI per tutte le info

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER ACCEDERE ALL’ U-POWER STADIUM

Si informano i tifosi che:

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Sistema di Gradimento e Regolamento d’Uso dell’U-Power Stadium e delle relative procedure di accesso (consultabili sul sito www.acmonza.com ). Il loro rispetto è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio;

Il possessore del titolo di accesso, in quanto parte del pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara dell’AC Monza, per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte dell’AC Monza è effettuato secondo le disposizioni di legge. Per informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali si invita a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito ufficiale dell’AC Monza o a contattare l’AC Monza all’indirizzo e-mail privacy@acmonza.com ;

Si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito;

Si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio;

I biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di documento di identità valido, non saranno rimborsati.

L' INGRESSO RISERVATO AL SETTORE OSPITI È IL GATE 9.”

