Serie B. Ufficiale, il Monza cede Giuseppe Bellusci in prestito all'Ascoli

Tempo di mercato in uscita in casa Monza, che in attesa di ricominciare a giocare dopo la sosta, cede in prestito all'Ascoli Giuseppe Bellusci. Il giocatore richiedeva più spazio e non sembrava essere nei piani di mister Stroppa.

Il comunicato del club:

Giuseppe Bellusci si trasferisce all'Ascoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022.

Arrivato a Monza nell'estate 2019, il difensore ha collezionato 57 presenze in maglia biancorossa, centrando anche la Promozione in Serie B.