Serie C - Crema amara, Renate sconfitto dalla Pergolettese: 3-0

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Pergolettese

Giornata no per il Renate che subisce un 3-0 netto dalla Pergolettese.

I padrodni di casa la sbloccano già nel primo tempo, dopo 7', con Iori, le altre due reti, invece arrivano nella ripresa: prima Vargas trasforma un calcio di rigore, poi Tonoli chiude i conti al 36'.

Dopo questa sfida Renate resta in 6° piazza con 45 punti e si appresta ad affrontare la Triestina nella prossima giornata

IL TABELLINO

PERGOLETTESE – RENATE 3-0

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (30′ st Saccani), Mazzarani (20′ st Figoli), Artioli, Villa L.; Abiuso (16′ st Guiu Vilanova), Iori (30′ st Doumbia). A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Lambrughi, Lucenti, Andreoli, Cancello, Vitalucci, Verzeni. All. Villa A.

RENATE (4-3-3): Drago; Marano, Silva, Angeli, Colombini (10′ st Possenti); Baldassin (10′ st Squizzato), Esposito (10′ st Nepi), Nelli; Malotti (24′ st Saporetti), Artistico, Ghezzi (39′ st Simonetti). A disposizione: Furlanetto, Anastasia, Ciarmoli, Ermacora, Manzolini. All. Dossena

ARBITRO: Gauzolino di Torino (Ass. 1 Rastelli di Ostia Lido – Ass. 2 Russo di Torre Annunziata; IV° Uff. Iacopetti di Pistoia)

RETI: 7′ Iori; 2′ st rig. Varas, 36′ st Tonoli

NOTE: Nessun espulso, ammoniti Tonoli (P), Silva, Ghezzi (R). Calci d’angolo: 2-6. Recupero concesso: 0′ pt, 4′ st.