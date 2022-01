Serie C Girone A. Il Seregno saluta il portiere Riccardo Pigozzo e l’attaccante Filippo D’Andrea

In data odierna, il Seregno comunica di aver risolto in questa finestra di mercato i prestiti del portiere Riccardo Pigozzo e dell’attaccante Filippo D’Andrea, che sono così rientrati rispettivamente al Venezia ed alla Salernitana. Pigozzo, che è poi stato girato dal Venezia al Trento, ha lasciato la Brianza senza mai aver esordito, mentre D’Andrea, che la Salernitana ha destinato al Teramo, ha chiuso la sua esperienza in azzurro con 17 presenze (2 in Coppa Italia e 15 in campionato), con 1 gol.

Ad entrambi gli atleti va il grazie più sentito per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata e l’in bocca al lupo per il loro futuro professionale.