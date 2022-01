Serie C Girone A. Si separano le strade del Seregno e di Ermanno Fumagalli

In data odierna, il Seregno comunica di aver ceduto alla Viterbese il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Ermanno Fumagalli. Classe 1982, portiere, Fumagalli era arrivato in Brianza la scorsa estate ed ha vestito la maglia azzurra in ventuno occasioni, diciannove in campionato e due in Coppa Italia. La società ringrazia Ermanno per la professionalità e l’impegno che ha sempre dimostrato ed ora è alla ricerca di un sostituto di pari valore, nell’ottica di un proseguimento ottimale dell’annata agonistica.