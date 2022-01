Serie C Girone A. Il Seregno acquista i portieri Leonardo Caruso e Andrea Tozzo

In data odierna, il Seregno comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei portieri Leonardo Caruso e Andrea Tozzo.

Caruso, classe 1999, romano, vanta esperienze in serie D con le maglie di Trastevere, Francavilla, Az Picerno ed Acr Messina, mentre in questa stagione ha militato in serie C nella Paganese, pur senza mai esordire.

Tozzo, classe 1992, bresciano di Riva del Garda, arriva dal Teramo, dopo essersi formato nel settore giovanile della Sampdoria ed aver vestito le casacche di Portogruaro in serie C/1, Sampdoria in serie A, senza debuttare, Latina in serie B, Novara in serie C ed in serie B, Matera in serie C, Verona in serie B, Ternana in serie C e Mantova in serie C.

Il suo curriculum parla di 2 presenze in serie B, 31 presenze in serie C/1 e 94 presenze in serie C. Ai due atleti, va il benvenuto della società e l’in bocca al lupo per una felice permanenza in Brianza.