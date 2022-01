Serie D, Legnano - Leon non ha ancora una data di recupero ma si giocherà

Così il Giudice Sportivo ha confermato e dato ragione ai padroni di casa e ha stabilito che la gara del 12 dicembre venga recuperata. Insomma, la terna arbitrale aveva giudicato non praticabile il terreno di gioco del “Mari", che era ricoperto di ghiaccio lungo tutta la fascia della tribuna coperta.

La Leon aveva presentato ricorso sostenendo che il Legnano non aveva fatto il possibile per sgomberare il terreno di gioco dalla neve, che era poi ghiacciata ed aveva reso impraticabile parte del manto erboso.

Questa una parte della comunicazione arrivata dalla LND: "Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. LEON SSD ARL, con il quale si chiede con il quale si chiede che venga inflitta alla A.C. LEGNANO SSD ARL la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 10, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima. Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;

3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.C. LEON SSD ARL"