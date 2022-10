Serie D, non va oltre il pari la Folgore Caratese

Quella tra Folgore Caratese e Casatese era una sfida attesa da inizio anno. In primis perché tra le file biancorosse c'era una vecchia conoscenza dei biancoazzurri: stiamo parlando dell'ex tecnico Giuseppe Commisso. Nel girone B di Serie D arriva un pareggio: la Folgore Caratese impone lo 0-0 all'ambiziosa Casatese. Le due compagini si sono affrontate anche nello scorso campionato: a Casatenovo terminò 1-1, a Carate Brianza furono invece i padroni di casa a sorridere imponendosi per 2-1. In questo avvio di campionato, invece, è partita molto meglio la formazione lecchese che ha grandi ambizioni. Dall'altro lato la Folgore guadagna un punto che smuvoe "leggeremente" la propria classifica.



La gara valida per il quinto turno d’andata del girone B ha visto i ragazzi di Commisso giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Videkon al 23′. La Folgore Caratese rimane al terz'ultimo posto a quota 4 punti.

La Classifica del girone B

Arconatese 12

Sporting Franciacorta 10

Lumezzane 10

Casatese 9

Virtus Ciserano Bergamo 9

Brusaporto 7

Ponte San Pietro 7

Alcione Milano 7

Varesina 7

Villa Valle 7

Desenzano 7

Seregno 6

Real Calepina 6

Città di Varese 5

Sona 4

Folgore Caratese 4

Caronnese 2

Breno 2