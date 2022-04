Serie D, Schiavo regala la vittoria alla Leon

A decidere la sfida un contropiede di Schiavo a inizio ripresa, che si presenta a tu per tu con Tamma e lo batte sul primo palo. Lilla pericolosi solo nel finale quando prima Leotta e poi Rondelli respingono sulla linea i colpi di testa di Bini e Quaggio.

Primo tempo equilibrato, con le squadre che giocano a ritmi bassi senza troppe occasioni da parte di entrambe le formazioni. A partire dal 30’, sia la Leon che il Legnano, provano ad alzare i ritmi ma da entrambe le parti manca il passaggio vincente per arrivare al tiro decisivo in porta. Gli ultimi minuti della prima frazione, però, vedono i ragazzi di Motta sfiorare in ben due occasioni il vantaggio. Prima con un retropassaggio sbagliato di Bini che vede Citterio fiondarsi sulla sfera e anticipare di testa il portiere lilla. La sua palla accarezza il palo e termina sul fondo. Nel recupero ancora pericolosi i ragazzi di Vimercate con Bonseri, che riceve in area ma colpisce male da ottima posizione.

Bastano solo due minuti dal rientro in campo che Schiavo, lanciato in contropiede da Achenza si presenta a tu per tu con Tamma e lo batte sul primo palo portando in vantaggio la Leon. Non passano nemmeno cinque minuti che Rondelli svetta su tutti, su corner di Ferré, e solo la traversa gli nega la gioia del gol. Il Legnano si sveglia negli ultimi minuti e qui, ottima prestazione dei padroni di casa che soffrono e rimangono concentrati. Al 76’, su calcio d’angolo Bini di testa colpisce, il suo tiro sembra in rete ma Leotta respinge sulla linea a portiere battuto. Situazione simile poco dopo con Quaggio, il pallone viene respinto da un attento Rondelli. Alla fine, dopo cinque minuti di recupero, la Leon festeggia e grazie a questi tre punti aggancia la Vis Nova al diciassettesimo posto.