Serie A | Le probabili formazioni di Inter-Monza

Dopo tanta attesa, ricomincia la Serie A e il Monza deve subito affrontare il primo ostacolo: l’Inter di Simone Inzaghi.

Palladino non potrà contare sullo squalificato Izzo e si affiderà dunque a Pablo Marì, Caldirola e all’ex D'Ambrosio. A centrocampo l'altro ex Gagliardini e Pessina, con Ciurria e Kyriakopoulos sulle fasce. In attacco Caprari e Mota Carvalho saranno aiutati dal trequartista Colpani.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Caprari, Mota Carvalho. All. Palladino