Speranza Agrate, la prima squadra affidata a Pietro Altarelli

Dopo la retrocessione in Promozione la Speranza Agrate si sta muovendo sul mercato. Dopo il cambio ai vertici dirigenziali, questa volta è il turno dell'allenatore. La società ha deciso di puntare su Pietro Altarelli: allenatore che viene da quattro stagioni con il Villa, ma si è seduto anche sulle panchine di Cinisellese, Paderno Dugnano e Muggiò.

Questo il comunicato della società sui propri canali social: "La A.S.D. Speranza Agrate comunica che per la stagione 2022/23 è stato scelto come allenatore per la Prima squadra il Sig. Pietro Altarelli. Nome noto nel calcio Brianzolo, ritorna nel Girone B già affrontato sulla panchina del Muggiò. La scelta è dunque ricaduta su un giovane allenatore emergente reduce da un più che positivo triennio alla guida del Villa. La società augura a Pietro e a tutto il suo staff i più sinceri auguri in vista della prossima stagione che ci vedrà impegnati nel campionato di Promozione"