Strepitosa Leon, trionfo nell'andata delle Semifinali di Coppa Italia Eccellenza

Vince e convince la Leon di mister Quartuccio che a Vimercate ha giocatoi la prima delle due partite di Coppa Italia che si decideranno, in 180 minuti.

A decidere, ancora una volta le sorti della formazione di Vimercate è stato nientemeno che il capitano degli Orange Mattia Bonseri. L’attaccante classe 1995 ha siglato un’altra doppietta personale e che permette ai suoi compagni di mettere un “piede” nella finalissima. A crollare sotto i colpi dei brianzoli è stata la Vergiatese, formazione del varesotto, che milita nel girone A di Eccellenza.

Una prima parte di partita bloccata, con le due squadre che non si fanno troppo del male. Bonseri si rende pericoloso al 10’, poi ci provano gli avversari con Bonina. Ma ecco che la gara cambia completamente al 34’ quando Marzullo mette in area un pallone per il numero 9 Orange che non sbaglia e infila il pallone del vantaggio all’angolino. Al rientro in campo ci prova subito Bonseri che apre per Aldè ma il pallone è calciato male, dall’altro lato risponde Sofia che impegna il numero 1 della Leon. La gara cambia nuovamente al 22’: ancora una volta il protagonista è Capitan Bonseri che su punizione di Lillo si fa trovare al posto giusto al momento giusto e firma la doppietta personale. La gara finisce con la vittoria per 2-0 della Leon che parte “avvantaggiata” in vista della gara di ritorno il 18 dicembre.