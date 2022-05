Dopo i supplementari il Monza vola in serie A

Nel ritorno della finale dei playoff della serie B, Pisa e Monza hanno dato vita a una partita equilibrata ma ricca di colpi di scena. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa fin dal primo minuto con una rete di Ernesto Testagrossa , che controlla il pallone su un cross spiazzando il portiere avversario.

I nero blu non si fermano e al 9’ raddoppiano: a segnare questa volta è Hjortur Hermannsson con un impeccabile colpo di testa che taglia la rete sulla destra.

I brianzoli però non ci stanno e riaprono il match al 20’ grazie a Jose Machin, che approfitta di un rimbalzo per calciare in rete di potenza, puntando anche lui sulla destra.

La squadra di Stroppa nel secondo tempo crea molte occasioni riuscendo a trovare il 2:2 al 79’ con Christian Gytkjaer, che grazie a un passaggio in area conclude in rete tenendo basso il pallone.

Allo scadere il Pisa riapre il match con Giuseppe Mastinu che segna il gol del 3:2 calciando da fuori area e piazzando la palla in basso a destra.

Durante il primo tempo dei supplementari gli ospiti pareggiano: al 96' Marrone fa esplodere i tifosi con un colpo di testa ravvicinato su assist di Molina.

Il Monza è in arrestabile: al 102' Christian Gytkjaer chiude il discorso promozione raddoppiando.