The Luxury Art X AC Monza: collezione in vendita dal 29 maggio

“L’arte entra nel mondo dello sport ed approda nella massima serie del calcio italiano.

AC Monza sceglie l’azienda The Luxury Art per realizzare opere uniche, originali e certificate rappresentative della storia e dei valori della società.

Il marchio è leader nella produzione e distribuzione di realizzazioni esclusive che portano la firma di artisti di fama internazionale e vanta collaborazioni con prestigiosi brand del comparto exclusive.

The Luxury Art X AC Monza ha realizzato una collezione di “scrigni” tutti da scoprire, box con un packaging prezioso, realizzati con cura artigianale da maestri ebanisti. All’interno, un vero e proprio “tesoro”, un racconto fotografico che ripercorre attraverso le immagini più caratterizzanti la cavalcata del Monza dalla Serie C alla Serie A.

Un viaggio che inizia sul “Ponte dei Leoni”, l’accesso monumentale alla città, e viene ricontestualizzato dall’artista Pep Marchegiani per sottolineare tutta l’importanza di una storia sportiva.

“È una grande soddisfazione per noi lavorare insieme ad AC Monza - dice il General Manager della The Luxury Art Fabio Toma - parliamo di prodotti unici e di lusso che declinano storia e valori di una realtà sportiva con una chiave interpretativa tutta nuova, quella, appunto delle opere d’arte. Le nostre creazioni sono apprezzate sia dai critici che dal mercato di riferimento. Per questa nuova partnerhsip abbiamo chiamato uno dei maestri italiani, noto ben oltre i confini nazionali: Pep Marchegiani”.

“L'opera - racconta Pep Marchegiani - fa parte del ciclo artistico Bella Italia del 2017, che mette in evidenza la stratificazione del patrimonio artistico/culturale della nostra penisola attraverso l'iconico fil rouge dello sport. Il parallelismo tra arte e sport è innato nella cultura italiana, un sodalizio millenario stampato su una superficie riflettente per rendere lo spettatore protagonista dell'opera”.

Gli scrigni realizzati si articolano in tre versioni a tiratura limitata:

• Scrigno Diamond, realizzato a mano da esperti maestri ebanisti, contiene l’opera di Pep Marchegiani, “Monumento Ponte dei Leoni”, serigrafica su acciaio super mirror. All’interno anche un porta tavole, con applicazione di foglia oro, con 25 tavole celebrative. Dimensione 55x40,5x12 cm. Prezzo al pubblico di € 1.950 – 110 esemplari.

• Scrigno Platinum, l’opera è riprodotta in litografia, porta tavole e tavole sono le stesse della Diamond Edition. Le dimensioni sono leggermente ridotte (55x40,5x10 cm). Prezzo al pubblico di € 650 - 890 esemplari (tiratura da 111 a 1000).

• Scrigno Gold, sempre realizzata da esperti maestri ebanisti, porta tavole con applicazione in foglia oro, e 25 tavole celebrative. (dimensioni 40x29x10). Prezzo al pubblico di € 390 - 912 esemplari (tiratura da 1001 a 1912).

L’opera è acquistabile nella sezione shop del sito ufficiale AC Monza (https://www.acmonza.com/it/), sullo shop online ufficiale AC Monza (https://shop.acmonza.com/) sul sito di The Luxury Art ( https://theluxuryartitalia.it/acmonza/ ), chiamando il numero verde 800 890459, il numero + 39 085 4164118 o tramite whatsapp al numero +39 351 7842932.

Per info: info@theluxuryart.it”

(Comunicato Monza)