Calcio Femminile | Tre punti chiudono l'ultima gara del 2022 del Real Meda

Domenica 11 dicembre è andata in scena l’ultima gara di campionato del 2022. Il Real Meda ha ospitato il Vittuone allo Stadio “Città di Meda”.

Primo pallone gestito dalle Black Panthers. Dopo cinque minuti, Podda serve Toth sulla fascia, che a sua volta mette a centro per Coda. La numero 23 si smarca e va al tiro, ma para Locatelli. Al 10’ Barbuiani prova tirare dalla distanza, ma para Ripamonti. Risponde Toth con un cross ben piazzato nell’area, ma nessuna compagna riesce ad agganciare il pallone. Il Vittuone al 14’ va al tiro con Lo Russo, ma para rasoterra Ripamonti.

Al 23’ dopo un recupero difensivo, Antoniazzi percorre l’intero terreno di gioco palla al piede, smarcandosi dalle avversarie, ma davanti alla porta il tiro supera la traversa. Sempre la numero 9, due minuti dopo va al cross al centro dell’area, per Coda, ma il tiro in diagonale si spegne sul fondo. Real Meda in gestione del possesso, soprattutto nella metà campo avversaria, arranca il Vittuone per fermare le padrone di casa. Al 28’ Antoniazzi mette al centro per Mariani, che da fuori area cerca la rete del vantaggio, ma il tiro è debole e para Locatelli.

Dopo un minuto, Roventi cambia gioco verso Podda che passa ad Antoniazzi che prova il tiro. Sulla ribattuta del portiere va Mariani, ma il pallone esce. Molte le occasioni da parte delle padrone di casa. Al 35’ Mariani mette in area per Antoniazzi, ma il suo tiro sbatte contro il palo. Sulla ribattuta ci arriva Sironi che mette a segno la rete dell’1-0. Finisce su questo punteggio la prima frazione di gara.

A fine primo tempo Greta Podda ha dichiarato: “Stiamo andando bene, dobbiamo cercare di attaccare di più gli spazi che loro ci lasciano liberi, soprattutto sulle fasce. Continuare così con il pressing alto, cercare di alzare un po’ di più la difesa per lasciare i loro attaccanti in fuorigioco. E sicuramente sarà importante mettere il lucchetto a questa partita e portarcela a casa.”

Riprende il secondo tempo, ritmi di gioco elevati. Al 53’ Coda batte una punizione, ma il pallone va a lato della porta. Dopo cinque minuti, punizione di Roventi che calcia, ma la palla viene deviata sopra la traversa dalla difesa. Sulla battuta del calcio d’angolo ci va Coda, che mette al centro. Dopo una deviazione avversaria Toth insacca la rete del 2-0. Al 63’ primo cambio della gara, per il Vittuone esce Paglia ed entra Borghi. Dopo due minuti, Sironi, servita da Coda va al tiro, ma il pallone supera la traversa. Il Real Meda rallenta il ritmo e gestisce il possesso per mantenere il controllo del punteggio. Al 75’ cambio per il Vittuone esce Fico per Frau. Dopo quattro minuti altro cambio per le ospiti Borin entra al posto di Cantoni. All’84 cambio per il Real Meda esce Sironi ed entra Campisi.

Si conclude sul punteggio di 2-0 la gara tra Real Meda e Vittuone. Le Black Panthers chiudono in positivo la prima parte della stagione.

Domenica 18 alle 14:30 il Real Meda scenderà in campo per l’ultima gara dell’anno, valida per la Coppa Italia, contro il FiammaMonza.

(Comunicato Real Meda)

Tabellino:

Real Meda: Ripamonti, Podda, Ivanova, Longo ©, Roventi, Carabetta, Mariani, Coda, Antoniazzi, Sironi (84’ Campisi), Toth

Vittuone: Locatelli, Fico (75’ Frau), Cataldo, Cantoni (79’ Borin), Piovani, Ruggeri, Paglia (63’ Borghi), Belloni, Bertuetti, Lo Russo, Barbuiani

Reti: 35’ Sironi (R), 59’ Toth (R)