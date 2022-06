Ufficiale, Andrea Carboni è un nuovo giocatore del Monza

Dopo aver trovato un accordo di massima con il Cagliari, il Monza ha ha ufficializzato l'acquisto del difensore Andrea Carboni.

Il comunicato del club:

"Terzo nuovo acquisto dell’estate per il Monza: dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso.

Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, il 4 febbraio 2001, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A.

Carboni è un prodotto del settore giovanile del Cagliari, che lo ha scoperto quando aveva dieci anni. Dopo nove anni nelle giovanili rossoblù, il 2 gennaio 2020 firma il suo primo contratto da professionista. Le brillanti prestazioni con la Primavera lo portano a essere convocato in prima squadra alla fine della stagione 2019-20.

Il 23 giugno esordisce in Serie A a 19 anni contro la Spal, subentrando negli ultimi minuti, e dopo quattro giorni gioca la sua prima gara da titolare, contro il Torino. Nella stagione 2020-21 entra a far parte stabilmente della prima squadra, collezionando 15 presenze in campionato.

Una crescita continua fino allo scorsa stagione, in cui sono 30 le gare giocate in Serie A. Il 3 settembre 2021 debutta in Under 21, entrando a far parte del gruppo che lo scorso giugno ha conquistato la qualificazione all’Europeo."