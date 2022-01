Ufficiale, il Seregno cede Iacopo Cernigoi al Pescara

In data odierna, il Seregno comunica di aver ceduto al Pescara il diritto alle prestazioni sportive di Iacopo Cernigoi. L’attaccante, che lascia la Brianza dopo aver accumulato ventidue presenze (venti in campionato e due in Coppa Italia) e sette reti (cinque in campionato e due in Coppa Italia) nella stagione in corso, si trasferisce in Abruzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità che ha sempre dimostrato ed un in bocca al lupo per il suo futuro personale e sportivo.