Un pareggio per la Vibe Ronchese che guadagna qualcosa sulla Cob91

Arriva il secondo punto in questo 2022 per la Vibe Ronchese che per ben due volte viene "riacciuffata" dall'Arcadia Dolzago. Il vantaggio iniziale è dei padroni di casa della Vibe con Panzeri che dopo neanche 5 minuti trova la rete del vantaggio su un cross che riceve dalla destra: si coordina bene e al volo di sinistro calcia in rete. Nella prima frazione di gioco l'Arcadia arriva a sfiorare il raddoppio con Todeschini che non riesce a trovare l'angolo giusto per bucare la rete, complice anche un ottimo Vassena. Nella ripresa Ghezzi risponde su rigore, concesso dall'arbitro per un fallo di Airoldi, ma dopo dieci minuti lo stesso Panzeri riporta avanti la Vibe Ronchese con un gol dal limite dell'area. Ma ecco che al 29' Castelmare realizza il definitivo 2-2 su calcio d'angolo.

Un pareggio che serve a poco alla Vibe Ronchese, anche se il passo falso della Cob91 le permette di guadagnare un punto in classifica.

Ecco la classifica del girone B di Promozione:

Alta Brianza 59

Muggiò 55

Arcellasco 51

Cinisello 50

Lissone 39

Olimpiagrenta 38

Cavenago q 37

Sondrio 36

Concorezzese 36

Casati Arcore 31

Olgiate Aurora 27

ColicoDerviese 25

Vibe Ronchese 23

Cob 91 20

Arcadia Dolzago 16

Barzago 15