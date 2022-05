Vibe Ronchese, la sconfitta con il Cinisello costa i playout

La sconfitta di misura contro il Cinisello ha completamente catapultato la Vibe Ronchese ai playout. La società monzese, infatti, per non retrocedere di categoria sarà costretta a giocarsi il tutto per tutto nelle due gare contro la Cob91. Questa domenica, la formazione guidata da mister Donghi sarà impegnata nella trasferta per la prima gara contro la squadra di Cormano e il 22 maggio, invece, in casa ci sarà la partita di ritorno. Due match fondamentali che decreteranno la terza retrocessa di questo campionato.



Playout (andata 15 maggio - ritorno 21 maggio): Cob 91-Vibe Ronchese.

Ecco la classifica dopo la conclusione del campionato di Promozione:

Muggiò 70

Alta Brianza 64

Cinisello 60

Arcellasco 59

Olimpiagrenta 48

Casati Arcore 46

Lissone 43

Concorezzese 43

Sondrio 41

Cavenago 39

Olgiate Aurora 33

ColicoDerviese 31

Vibe Ronchese 28

Cob 91 24

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18