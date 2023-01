Video gol Cremonese-Monza 2-3, highlights e sintesi partita

Un grande Monza vince, non senza soffrire, in trasferta contro la Cremonese, con il risultato di 2 a 3, dopo essere andato in vantaggio di tre reti.

I brianzoli vanno avanti al minuto 8 quando Birindelli crossa in mezzo per Petagna che con un tocco libera Ciurria, bravissimo a segnare il secondo goal in due partite.

Al 18’ Massa richiamato al Var da Banti per un fallo di Birindelli su Izzo decide di fischiare un rigore per i padroni di casa. Caprari dal dischetto non sbaglia.

Il Monza però non vuole mollare e al 55’ trova il tris sempre con Caprari che con una fucilata di prima di destro infila la palla sotto la traversa e batte Carnesecchi.

La Cremonese non ci sta e al 68’ il neoentrato Ciofani accorcia le distanze di testa su una bellissima palla messa in mezzo dal solito Valeri.

Gli ospiti ci credono e all’83 segnano il 2 a 3 con Dessers, prontissimo a farsi trovare al posto giusto dopo una spizzata di Ciofani e a segnare di destro.

A breve gli highlights del match.