Video Gol Frosinone-Monza 2-3, highlights e sintesi

Dopo il pareggio in casa del Napoli, il Monza vuole tornare alla vittoria dopo un periodo non molto positivo, ma sulla sua strada c’è una delle rivelazioni del campionato: il Frosinone.

I biancorossi passano in vantaggio al 18’, sugli sviluppi di un corner Colpani crossa basso verso Carboni, che sbuccia la conclusione, trovando allo stesso tempo un incredibile assist per Dany Mota che davanti a Turati non sbaglia.

Il raddoppio arriva al 45’, quando Carboni recupera il pallone in pressing su Soulé e serve Dany Mota, che cerca dentro l’area proprio l’argentino, bravo a battere il portiere avversario col mancino.

Il colpo del possibile KO è al 55’: Matías Soulé in scivolata cerca di intercettare un pallone al limite della sua area, ma con una fortuita deviazione mette in rete la palla.

Quando sembra che i ciociari non possano più fare niente, Harroui dopo appena un minuto, riceve la sfera sulla destra, se la sistema e buca Sorrentino sul primo palo.

I ragazzi di Di Francesco riaprono il match al 74’, quando Mazzitelli cerca Caso dentro l’area, che viene atterrato da D'ambrosio; l’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Soulé, che con personalità non sbaglia.

