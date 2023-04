Video Gol Inter-Monza 0-1, highlights e sintesi

Nella 30esima giornata del campionato di Serie A, il Monza affronta l'Inter in trasferta, in un match importantissimo per testare le proprie ambizioni.



I ritmi nel primo tempo sono bassi, con i nerazzurri che pressano alto e provano a pungere con Lukaku e Correa, senza grandi risultati.



I brianzoli si rendono pericolosi in poche circostanze, da segnalare un colpo di testa di Izzo, che termina alto sopra la traversa



La gara si sblocca incredibilmente al 78': Caldirola svetta su calcio d'angolo di Ciurria e infila la palla alle spalle di Onana.







A breve gli highlights del match.