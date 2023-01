Video gol Juventus-Monza 0-2, highlights e sintesi partita

La prima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A ha visto il Monza viaggiare in direzione Torino per affrontare, a partire dalle 15.00, la Juventus all’Allianz Stadium. Il 3-4-2-1 scelto da Mister Palladino per affrontare i bianconeri passa in vantaggio dopo solo 10 minuti grazie a una rete di Caprari su assist di capitan Pessina che viene però annullato per fuorigioco poco dopo a seguito di una revisione al video.

Sulla scia dell’entusiasmo per quanto fatto in precedenza, i brianzoli provvedono comunque a portarsi in vantaggio sulla Juventus quando, al 18’ del primo tempo, Machin pesca Ciurria alle spalle di Kostic che infila Szczesny portando i suoi sull’1 a 0. La storia si ripete poi al 39’ grazie al passaggio vincente di Carlos Augusto per Dani Mota Carvalho, il quale segna l’importantissimo 0-2 in grado di non lasciare tranquilla la squadra di Allegri nel corso dell’intervallo.

Possibilità di riprendere in mano la gara per la Juventus che, all’inizio del secondo tempo, su angolo dalla destra di Di Maria tenta di recuperare terreno grazie a una possibile autorete di Carlos Augusto che finisce però solo in corner. Successivamente, le grandi parate di Di Gregorio sui tiri di Locatelli, Di Maria e Milik salvano ancora il risultato per il Monza che mantiene inviolata la propria porta. Solo un gol di Bremer al 79’ rischia di riaprire la gara ma questo viene subito annullato per fuorigioco.

Il match si conclude quindi 0-2 per il Monza ma la Juventus - nonostante la dura sconfitta e l’infortunio al flessore della coscia sinistra di Milik ancora da valutare - può guardare al lato positivo grazie al ritorno in campo di Dusan Vlahovic e al possibile rientro anche di Paul Pogba nella prossima sfida di Coppa Italia che la vedrà impegnata giovedì 2 febbraio contro la Lazio.

A breve gli highlights del match.