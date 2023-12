Video Gol Milan-Monza 3-0, highlights e sintesi

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Genoa, il Monza affronta a San Siro uno degli avversari più complicati del campionato, il Milan.

I brianzoli non cominciano bene la gara tanto che al 3' vanno già sotto: Reijnders, salta due uomini con una magia e di punta supera Di Gregorio.



Il vero protagonista del match è Di Gregorio, che per tutto il primo tempo mette una pezza sugli errori dei suoi, come succede anche su Hernandez al 7'.



I ragazzi di Palladino provano a reagire e al 15' Colombo, servito da Mota, calcia di prima ma trova solo l'esterno della rete.



Il Monza ci riprova al 35' con Colpani su punizione, ma la palla termina sopra la traversa.



Al 39' Leao parte sulla destra e trova Florenzi, che tira di prima benissimo ma Di Gregorio para ancora.

È solo questione di tempo per il raddoppio del Milan e, infatti, al 41' Leao entra in area e mette in mezzo per Simic, che da due passi non sbaglia.



Altro brivido per i brianzoli al 43' quando Pulisic prende la mira col sinistro e colpisce la traversa.



Minuto 60, dopo un rimpallo in area la palla finisce nei piedi di Colpani, che calcia bene ma Maignan dice no.



Passa un minuto e su un ottimo cross dalla sinistra, Giroud di prima mette di poco la palla sopra la traversa.



Al 76' arriva il 3 a 0 rossonero con Okafor, che su una sponda di Giroud a giro batte Di Gregorio.

A breve gli highlights del match.