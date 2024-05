Video Gol Monza-Frosinone 0-1, highlights e sintesi

All’U-Power Stadium, il Monza affronta il Frosinone, in un match che può significare tantissimo in ottica salvezza, infatti, anche solo un pareggio condannerebbe il Sassuolo alla retrocessione.

Il copione della gara è chiaro fin da subito, i brianzoli mantengono il possesso palla, in attesa di una mossa dei gialloblù.

I ciociari trovano il vantaggio al 10’, con il primo vero affondo della gara: Harroui mette in mezzo di mancino per Cheddira che di testa non può sbagliare.

Il Frosinone non si accontenta e va vicino al gol con una doppia occasione di Harroui, che è letteralmente scatenato oggi.

Al 64’ i ragazzi di Di Francesco ci riprovano prima con Soulé, che colpisce il palo e poi con Harroui e Valeri, ma i biancorossi si salvano.

Il Frosione vince e il Sassuolo è matematicamente retrocesso.

A breve gli highlights del match.