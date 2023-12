Video Gol Monza-Genoa 1-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Monza

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Monza affronta in casa il Genoa di Alberto Gilardino.



Nel primo tempo non succede un granché, le due squadre non giocano a viso aperto e sembra abbiano paura di concedere troppo agli avversari.



Nel secondo tempo gli ospiti sembrano prendere il sopravvento e al 53' arriva la prima occasione con Badelj, che su un perfetto cross di Sabelli si fa anticipare sulla linea da Pessina di testa.



Passa un minuto e ci prova anche Messias, che dal limite calcia al volo di sinistro mettendo la palla fuori.



I rossoblú ci riprovano al 62' con Retegui, che servito da Messias, spara alle stelle da pochi passi, divorandosi di fatto il gol del vantaggio.

A breve gli highlights del match.