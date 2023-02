Video gol Monza-Milan 0-1, highlights e sintesi partita

Squadra in casa

Nella 23esima giornata del campionato di Serie A, il Monza cade in casa contro un Milan non perfetto ma sicuramente cinico.



I rossoneri vanno in vantaggio al 31' con Messias che su una brutta respinta di Pessina fa partire un tiro potente che non lascia scampo a Di Gregorio.



I brianzoli rischiano il colpo del KO ma al 71' in contropiede vanno vicini al colpaccio con Birindelli, bravissimo coordinarsi e calciare; la palla finisce sul palo e sbatte sulla schiena di Tatarusanu, terminando poi sul fondo.





