Video Gol Sassuolo-Monza 0-1, highlights e sintesi

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Bologna, il Monza vuole portare a casa i tre punti ma sul suo cammino incontrerà il Sassuolo, una delle squadre più in forma del momento.

Nel primo tempo entrambe le squadre spingono forte e hanno diverse occasioni da rete.



Partono meglio i padroni di casa che vanno vicinissimi al gol con Laurienté, troppo impreciso sotto porto, complice anche un ottimo Di Gregorio.



Gli ospiti crescono con il passare dei minuti e ci provano con Colombo e Ciurria ma ancora una volta manca la precisione.



Nel finale di frazione ci prova di nuovo Laurienté su assist di Berardi ma l'attaccante spedisce sopra la traversa.



Inizia il secondo tempo e i biancorossi vanno a un passo dallo 0 a 1: Colpani dalla destra crossa per Kyriakopoulos, che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.



Minuto 66, si sblocca la gara grazie a Lorenzo Colombo, che servito in sulla sinistra da Caldirola, entra in area, punta Erlic lo salta e calcia in rete.

Nel finale non succede piú molto, da segnalare una rete annullata per fuorigioco a Colombo e una conclusione di Ferrari.

A breve gli highlights del match.