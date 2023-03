Video Gol Verona- Monza 1-1, highlights e sintesi

Nella 26esima giornata del campionato di Serie A, il Monza viene bloccato, in trasferta dal Verona, sul risultato di 1 a 1.

Nel primo tempo i ritmi sono alti ma la gara fa fatica a sbloccarsi, con i padroni di casa molto più padroni del gioco, affidandosi alle giocate di Kallon.

Al 51’ il gioco creato viene finalmente finalizzato dai gialloblù: cross dalla destra di Faraoni allontanato sui piedi di Duda, il giocatore tira da fuori area ma la palla viene respinta da Caldirola sui piedi di Verdi che finta la conclusione con il sinistro, rientra sul destro e batte Di Gregorio con una grande conclusione.

Passano solo quattro minuti e i biancorossi trovano il pareggio con Sensi, che viene pescato perfettamente dal solito sinistro di Carlos Augusto al centro dell’area ed è bravo a battere Montipò con il sinistro.

I ragazzi di Palladino al 62’ trovano anche il vantaggio con Caprari che, innescato da Marì, a tu per tu con il portiere non può sbagliare ma il VAR annulla per fuorigioco iniziale di Petagna.

A breve gli highlights del match.