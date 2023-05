Video Monza-Lecce 0-1, highlights e sintesi

Nella 37esima giornata del campionato di Serie A, il Monza affronta un Lecce bisognoso di punti, cercando di confermare le proprie ambizioni europee.



Poco da raccontare nel primo tempo, le due squadre giocano a ritmi abbastanza bassi, con gli ospiti che provano a partire in contropiede con Banda.

La squadra di Palladino mantiene di più il possesso ma non riesce mai a calciare in porta!



Anche nel secondo tempo le occasioni non sono molto, tanto che il primo a rendersi pericoloso é Ceesay, che scappa alle spalle della difesa, servito da Banda, arriva davanti Di Gregorio, lo salta e calcia incredibilmente fuori a porta vuota. A salvarlo dalla figuraccia è l'arbitro che fischia fuorigioco.

Minuto 80, episodio chiave del match: Colpani prende palla e si dirige in area, allungandosi il pallone e viene travolto da Baschirotto. Dopo un check al VAR l'arbitro concede il rigore. Sul dischetto si presenta Gytkjær che si fa ipnotizzare da Falcone.

Al minuto 99' succede l'impensabile, con l'arbitro che viene richiamato al VAR per un tocco di mano dj Gytkjaer e concede il rigore al Lecce. Sul dischetto il giovane Colombo non sbaglia e regala tre punti importantissimi ai suoi.

A breve gli highlights del match.