Yoctoit Silver Sponsor anche nella stagione 24/25

“YoctoIT, una delle aziende leader nel settore delle soluzioni IT, è entusiasta di annunciare il rinnovo della partnership con AC Monza, confermandosi Silver Sponsor per la stagione 2024/25. Questa rinnovata collaborazione sottolinea l'impegno reciproco verso l'eccellenza e l'innovazione, ingredienti fondamentali per entrambi i brand.

La collaborazione tra YoctoIT e AC Monza, nata dal desiderio di sostenere lo sport e l'innovazione tecnologica, continua a crescere e a prosperare. Questa sinergia non solo rafforza la presenza di YoctoIT nel mondo sportivo, ma promuove anche valori condivisi come la passione, la dedizione e l'eccellenza.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di continuare questa avventura con AC Monza", ha dichiarato Roberto Renna, CEO di YoctoIT. "Il nostro impegno è quello di supportare la squadra in ogni fase del suo percorso, contribuendo al tempo stesso alla nostra missione di portare innovazione e tecnologia all'avanguardia nel panorama sportivo italiano."

Essere Silver Sponsor offre a YoctoIT un'eccezionale visibilità presso l'U-Power Stadium, oltre che su tutti i canali di comunicazione del club brianzolo. Questo permette all'azienda di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento come partner tecnologico di riferimento, capace di portare innovazione e qualità in ogni progetto.

La partnership con AC Monza è un simbolo dell'energia e della determinazione che entrambe le realtà mettono in campo. Con questo rinnovo, YoctoIT e AC Monza si preparano a vivere una stagione all'insegna del successo, della crescita e dell'innovazione.

YoctoIT - Innovazione e Tecnologia per il Futuro. AC Monza - Passione e Determinazione sul Campo: insieme per una stagione indimenticabile.”

(Comunicato Monza)